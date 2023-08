Atalanta, Gasperini: “De Katelaere? Conosciamo le sue qualità. E su Zapata…”

In vista del match contro il Frosinone, in programma domani alle 18.30, il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Su Zapata:

“Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile”.

Su De Katelaere:

“Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all’esordio ha acceso l’attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo, abbiamo perso qualche settimana, ma la ritroveremo strada facendo. Lui e Scamacca titolari? C’è anche Muriel, si è visto poco ma sta bene. Ci sono giocatori che hanno una condizione migliore: Scamacca e De Ketelaere non sono al meglio della condizione“.

Su Toloi:

“Ancora no, anche se sta bene. Potrebbe essere disponibile per una parte di gara, ma coi cinque cambi ci sono 16 giocatori che giocano. Kolasinac ha fatto molto bene, è un giocatore maturo e consolidato, speravo che potesse inserirsi subito e lo ha fatto bene, lo abbiamo preso per coprire quel ruolo lì”.

Sul portiere:

“È un altro argomento su cui mi sono già espresso, credo sia sufficiente quanto già detto”