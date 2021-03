Atalanta, Ilicic si confessa

Josip Ilicic è un grande giocatore e lo ha dimostrato sul campo con la maglia dell’Atalanta. Non solo un giocatore forte, anche un uomo sensibile. Il croato-bosniaco si è raccontato a “24 Sata”, attraverso un’intervista che lo ha aiutato a ripercorrere la sua carriera e svelando anche curiosi retroscena.

Atalanta, Ilicic: “Ho pensato di smettere di giocare”

L’attaccante dell’Atalanta è nato 33 anni fa a Prijedor, in Bosnia. Il padre, un croato, fu assassinato quando lui aveva appena un anno e in seguito si trovò rifugio in Slovenia con la madre e il fratello maggiore. Da adulto è diventato un calciatore di livello e, quando ha dovuto scegliere la nazionale, tra le tre opzioni possibili, ha scelto lanazionale slovena. Orgoglioso della sua scelta: “È dove sono cresciuto, mi hanno dato tutto ed è logico per me giocare per loro. Mi sento contemporaneamente un croato, un bosniaco e uno sloveno: non è stato facile scegliere”.

Anche se adesso è un giocatore affermato e di livello, non è stato sempre facile. Josif ricorda gli inizi di carriera: “Sono stato vicino alla Dinamo Zagabria, ma poi hanno deciso di non prendermi. Nella carriera non va sempre come vuoi. La strada mi ha portato da un’altra parte, ho vissuto e sperimentato molto e una volta stavo seriamente pensando di smettere di giocare, ma grazie a Dio tutto è stato superato e ora sono dove sono. Tutti questi anni di gioco ad alto livello sono la migliore ricompensa per i miei sforzi”. Il momento d’oro è arrivato con il passaggio, per 80.000 euro, al Maribor, dove rimase nemmeno due mesi.

Atalanta, Ilicic e l’arrivo in Italia

Nell’estate del 2010 il Palermo sfidò la squadra slovena nel turno di qualificazione di Europa League e Ilicic stregò Zamparini. Fu in quel momento che il presidente del Palermo decise di portare il giocatore in Italia. Zamparini pagò 2,3 milioni di euro e regalò ai palermitani una grande gioia in attacco. Passano gli anni e nel 2018, andò alla Fiorentina e infine all’Atalanta, dove gioca oggi. Di momenti belli ne ha passati, ma poi arriva il peggio: gli fu diagnosticata la linfoadenite. La patologia di Josip Ilicic è un’infiammazione dei linfonodi. Per il giocatore fu così dura la cosa che arrivò anche la depressione. Sul suo periodo buio dichiara: “Ora vedo tutto in modo diverso. Guarda cosa è successo a Siniša Mihajlovic… Cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ogni sorriso”.