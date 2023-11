Quella di Bergamo sarà una sfida sicuramente emozionante. Atalanta ed Inter sono pronte a sfidarsi per tre punti che significa, da una parte corsa scudetto, dall’altra rimanere insieme alle altre per un posto in Europa. Gasperini aspetta Inzaghi che sa perfettamente che sarà un match insidioso e dispendioso.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.