Atalanta-Juventus 3-0: la Dea dilaga contro i bianconeri e conquista la semifinale

Al Gewiss Stadium l’arbitro Fabbri ha appena fischiato la fine del match Atalanta-Juventus. La gara, valida per i quarti di Coppa Italia, è terminata 3-0 per la Dea. Nel primo tempo l’Atalanta va in vantaggio con Scamacca (27’, rigore). Nel secondo tempo al 77’ la Dea trova il 2-0 con Sulemana, poi Pasalic la chiude all’85’. L’Atalanta vola in semifinale dove troverà una tra Bologna e Lazio.

Atalanta-Juventus, il tabellino

Il primo tempo inizia subito in accelerazione con la Juve che va al tiro con Conceicao, ma Carnesecchi non si fa sorprendere. Subito dopo al tiro ci va Locatelli, ma la difesa devia. Si fa vedere l’Atalanta con De Kaetalere, ma Kelly difende bene. La Juve continua il pressing poi va in difficoltà. Al 27esimo la Dea passa in vantaggio su rigore con Scamacca. Braccio di Bremer in area su cross di Ederson. Scamacca non sbaglia: 1-0. La Juve non si perde d’animo e pochi istanti dopo va vicino al gol, prima con Bremer poi con McKennie. Niente di fatto. La formazione di Spalletti cerca il pareggio, anche Kelly arriva al tiro, bella l’iniziativa, ma viene fermato. Prima che l’arbitro manda tutti negli spogliatoi ci prova anche Cambiaso. Il primo tempo finisce così: 1-0 per la formazione di casa, nonostante le occasioni siano state di più per la Vecchia Signora.

Il secondo tempo inizia con i nerazzurri che cercano subito la porta. La Juventus prova a costruire e va vicino al pareggio con McKennie. L’Atalanta prova a tenere il risultato e si difende bene. Poco dopo ci prova David, ma Scalvini difende l’area piccola. La Juve non molla e si ritrova di nuovo sotto porta con Kelly che ci prova di testa. L’Atalanta trova il secondo gol grazie al neo entrato Sulemana che prende una palla vagante in area e trova il gol al 77’. All’85’ l’Atalanta trova il 3-0 con Pasalic, entrato da 1 minuto. Tutto nasce da un errore in uscita di Bremer. Krstovic in area battezza Pasalic che conclude incrociando tra le gambe di Kelly, immobile Perin che guarda il pallone gonfiare la rete. La gara finisce così, con i nerazzurri che dilagano contro i bianconeri e conquistano la semifinale di Coppa Italia.

ATALANTA, (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (75’, Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (70’, Bellanova), de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (83’, Pasalic), Raspadori (75’, Krstovic), Scamacca (71’, Sulemana).

JUVENTUS, (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (64’, Boga), Kelly; Locatelli (74’, Koopmeiners), Thuram; Conceição (80’, Zhegrova), McKennie, Cambiaso (81’, Openda), David (74’, Holm).

Reti: 27’, Scamacca – rigore (A); 77’, Sulemana (A); 85’, Pasalic (A).

