Atalanta – Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida a Bergamo tra Atalanta e Juventus. Il pareggio di Udine ha allontanato la formazione di Gasperini dalla prima posizione di classifica, ora distante cinque lunghezze. Di fronte una Juventus non in grande condizione, figlia della pareggite acuta e in uno stato di difficoltà sostanziale che potrebbero partire i bianconeri a chiudere il girone d’andata al quinto posto in classifica, qualora dovesse arrivare un risultato diverso dalla vittoria (che porterebbe a parità di punti con la Lazio). La gara, in programma il 14 gennaio alle 20.45, sarà visibile, su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Atalanta – Juventus, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta.