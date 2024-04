Atalanta-Liverpool 0-1: Salah spaventa ma non basta. Una Dea da favola elimina i Reds e vola in semifinale

L'Atalanta difende molto bene il risultato dell'andata e vola in semifinale di Europa League

Il Liverpool è costretto a rimontare e lo fa notare fin da subito quando al 5′ si procura un calcio di rigore per tocco di mano di Ruggeri e Salah lo trasforma. Al 41′ viene anche annullato un gol all’Atalanta per posizione netta di fuorigioco di Koopmeiners.

Nel secondo tempo continui ribaltamenti da una parte e dall’altra. Prima Musso salva su Salah al 56′ poi Scamacca al 69′ calcia alto su un’ottima palla in area di Zappacosta. Il Liverpool fa fatica per quasi tutto il secondo tempo a creare azioni pericolose vicino alla porta difesa da Musso e deve dire addio all’Europa League. Ai nerazzurri basta la grande prestazione di Anfield per passare il turno e continuare a sognare la coppa. La Dea regala cinque squadre italiane alla prossima Champions.

Tabellino del match

Reti: 7′ Salah

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson (75′ Pasalic), Ruggeri; Miranchuk (79′ Lookman), Koopmeiners; Scamacca (75′ De Ketelaere). All. Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (72′ Gomez), Konatè, Van Dijk, Robertson (79′ Danns); Szoboszlai (67′ Elliott), Mac Allister, Jones; Salah (66′ Diogo Jota), Gakpo, Luis Diaz (66′ Nunez). All. Klopp

Arbitro: Francois Letexier

Ammoniti: 43′ Hien, 43′ Luis Diaz, 77′ Koopmeiners, 91′ Zappacosta