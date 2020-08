Atalanta Psg:

– Gian Piero Gasperini e Thomas Tuchel hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida dei quarti di finale di Champions League in programma stasera alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona. Per l’Atalanta sarà titolare Pasalic e non Malinovskyi con Hateboer che vince il ballottaggio su Castagne.

Per il Psg parte dalla panchina Mbappé. Le formazioni ufficiali. Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Zapata. Psg: Navas, Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat, Marquinhos, Gueye, Herrera, Neymar, Icardi, Sarabia.