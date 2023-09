Atalanta-Raków Częstochowa, probabili formazioni e dove vederla

I bergamaschi, fermi durante la passata stagionata, tornano a giocare in Europa. L’Atalanta, non in un buon momento dopo la sconfitta subita a Firenze domenica pomeriggio, è chiamata al riscatto nella prima partita del girone di Europa League contro il Raków Częstochowa, quarto nel proprio campionato nazionale. L’incontro, in programma questa sera alle 21, sarà visibile su TV8, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252), e in streaming su tv8.it, DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

RAKOW (4-3-3): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic, Tudor; Papanikolau, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki, Cebula. All. Szwarga.