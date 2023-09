Atalanta-Raków Częstochowa, le ultimissime sulle formazioni

Tanti cambi per Gasperini in vista dell’esordio stagionale in Europa League. Dopo l’infortunio rimediato da Scamacca, ai box per almeno un mese, il tecnico atalantino lancia Lookman accanto a De Ketelaere in attacco, con Pasalic, a sostegno, sulla trequarti. Riposano Zappacosta e Scalvini, titolari Zortea e Djimsiti. Musso tra i pali dal 1′.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zortea, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini