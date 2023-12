L’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sta avendo una stagione piuttosto altalenante. Nonostante abbiano mostrato delle prestazioni impressionanti in alcune partite, come la vittoria per 3-2 contro il Milan, la loro forma in campionato non è stata costante. Con soltanto una vittoria nelle ultime 6 di Serie A, la Dea cerca di migliorare la propria posizione in classifica e di ritrovare una maggiore consistenza nelle prestazioni. Una vittoria contro la Salernitana potrebbe rappresentare un importante punto di svolta per dare continuità alle prestazioni. Dall’altra parte, la Salernitana, guidata da Filippo Inzaghi cerca di invertire una tendenza negativa, con l’obiettivo di dare una scossa alla stagione.