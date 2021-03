Atalanta-Spezia, la conferenza di Gasperini

L’Atalanta domani sera ospiterà lo Spezia al Gewiss Stadium per l’anticipo della 27^ giornata di Serie A. I bergamaschi vanno in anticipo in vista della gara di Champions del prossimo martedì a Madrid, contro il Real. A presentare il match contro i liguri ci pensa l’allenatore della Dea, Gasperini.

Atalanta-Spezia, Gasperini: “Lo Spezia? Vedo una bella squadra”

In seguito ad una lunga serie di risultati positivi, l’Atalanta viene bloccata a San Siro dall’Inter. Il match, finito 1-0 ha decretato la forza della formazione di Conte, ma la Dea ha dimostrato ancora una volta le sue qualità. Martedì 16 marzo si gioca a Madrid, ma prima c’è lo Spezia, Gasperini in conferenza stampa dichiara: “Dobbiamo guardare a noi stessi, al nostro percorso. Per noi questa è la strada per crescere, per aver guadagnato posizioni e giocare in Europa. È il nostro modo di interpretare il calcio e raggiungere nuovi obiettivi. I modi sono validi quando ci riesci: con l’Inter abbiamo perso, ma ti lasciano la soddisfazione”. Gasperini, sullo Spezia, afferma: “Lo Spezia sta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell’esempio, mi sono divertito a vedere lo Spezia. Ha vinto, poi chiaro che è lì. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla, giocano con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile, devi essere organizzata. La partita dell’andata è stata forse la più brutta, arrivavamo dalla pausa delle nazionali. Abbiamo avuto occasioni per vincerla, ma li ho apprezzati”.