Il Gewiss Stadium di Bergamo è pronto ad accogliere il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, mettendo di fronte l’Atalanta e lo Sporting Lisbona in un confronto che promette scintille. Dopo un pareggio per 1-1 a Lisbona, l’Atalanta, guidata da Gasperini, punta a sfruttare il fattore casa per conquistare una vittoria che le consentirebbe di accedere ai quarti di finale, mentre lo Sporting cerca di ribaltare le sorti e proseguire il proprio cammino nella competizione.

L’Atalanta si presenta al match forte di un pareggio importante ottenuto in trasferta, ma consapevole che avrebbe potuto sfruttare meglio le numerose occasioni create. Nonostante ciò, il risultato ottenuto lascia aperte tutte le possibilità per la squadra bergamasca, che si affida alla propria solidità e alla capacità di creare gioco per ottenere la qualificazione. La Dea arriva alla sfida dopo un combattuto 2-2 in casa della Juventus, confermando il proprio sesto posto in campionato e l’obiettivo di migliorare la propria posizione in vista della fine della stagione. Dall’altra parte, lo Sporting Lisbona, pur soddisfatto dell’1-1 casalingo, riconosce che l’Atalanta avrebbe meritato di più, viste le numerose occasioni sprecate dalla squadra italiana. I portoghesi, quindi, sono consapevoli delle difficoltà che incontreranno a Bergamo e della necessità di un approccio proattivo per cercare la vittoria. Forti del recente successo per 3-0 in campionato, lo Sporting punta a sfruttare la propria forma attuale per sorprendere l’Atalanta e continuare il proprio percorso europeo.