Gasperini cerca la vittoria per continuare la striscia di risultati positivi. In attacco si affiderà a Scamacca e Lookman per battere lo Sturm Graz. Ecco le probabili formazioni.

Atalanta-Sturm Graz: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All.: Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All.: Ilzer.