Athletic Bilbao-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Atlético Madrid di Simeone impegnato questo pomeriggio contro l’Athletic Bilbao al San Mamés. Colchoneros in campo con il 3-5-2. Difesa affidata a Giménez, Witsel ed Hermoso, davanti al solito Oblak. In mediana Riquelme, Llorente e Koke, sostenuti da Molina e De Paul. In avanti la coppia composta da Morata e Griezmann.

Le probabili formazioni: