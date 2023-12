Gara agevole per l’Atletico Madrid di Simeone, che batte la Lazio di Sarri e resta in testa al girone qualificandosi come prima della classe. I Colchoneros aprono le danze già al 6′ con l’asse Lino-Griezmann, che deve solo spingere in porta e battere Provedel. Sei minuti più tardi arriva la risposta dei biancocelesti, che però non riescono a pareggiare i conti.

Atletico Madrid-Milan, decide Griezmann

Dopo le due clamorose ipotesi avute dalla Lazio, al 38′ arriva la beffa per la squadra di Sarri, visto la squadra di casa passa ancora in vantaggio con Lino, che però viene annullato dal Var.

Sarri cambia ancora: dentro Pedro per Felipe Anderson e Marusic per Lazzari anche se la sostanza non cambio con la squadra di Sarri che resta la seconda forza del girone nonostante la qualificazione agli ottavi arrivata con un turno d’anticipo. Il tecnico toscano ora chiede di spendere le energie in campionato visto che domenica c’è l’Inter dell’ex Simone Inzaghi considerato che per vivere queste notti bisognerà riqualificarsi in Champions League.