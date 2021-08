Atlante Eurobasket Roma: ufficiali i numeri di maglia

Ufficializzati i numeri di maglia della squadra nella stagione 2021/2022

Sono stati confermati i numeri della scorsa stagione per i ragazzi dell’Atlante Eurobasket Roma.

Il capitano Eugenio Fanti vestirà ancora la sua storica maglia numero 6, lo stesso vale per Kennet Viglianisi e Alexander Cicchetti che indosseranno i numeri 7 e 13 rispettivamente.

Per i nuovi arrivi è prevista la canotta numero 5 per Kyndahl Hill e la numero 20 per Gage Davis. Simone Pepe mantiene la 40, Lorenzo Molinaro la 8 (facendo fede alla tradizione di famiglia che ha visto il padre e lo zio cestisti scegliere lo stesso numero).

Matteo Schina sceglie il 18, Daniele Tomasello il 19 e Gianluca Santini mantiene il 4 che lo guida dall’esordio con la squadra.