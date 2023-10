L’Atletico Madrid che è in fiducia e che dopo il pari di Champions vuole tornare a correre in campionato per non perdere terreno dalle prime. Mentre l’Alaves che non vince da 6 gare e che si sta complicando la situazione. Serve una vittoria importante per rigenerare gli animi. Il match sarà trasmesso da Sky Calcio.

Atletico Madrid-Alaves, le probabili formazioni

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone

Alaves (4-2-3-1): Sivera, Gorosabel, Sedlar, Abqar, Duarte; Blanco, Guevara; Sola, Guiridi, Rioja; Omorodion. Allenatore: Luis Garcia