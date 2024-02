Atletico Madrid-Athletic Bilbao, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, comparazione quote.

La semifinale di andata della Coppa del Re tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao si preannuncia come un duello affascinante al Wanda Metropolitano, con entrambe le squadre che puntano a un posto in finale. La partita si svolgerà mercoledì, con un calcio d’inizio previsto per le 21:30​​​​.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Atletico Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.92 su Snai e 1.98 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.25 mentre una vittoria dell’Athletic Bilbao (segno 2) si trova anche quota 3.80. Ecco la comparazione quote di Atletico Madrid e Athletic Bilbao dei bookmakers: