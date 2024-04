Atlético Madrid-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

Quarti di finale di andata di UEFA Champions League al Cívitas Metropolitano tra Atlético Madrid e Borussia Dortmund, mercoledì alle 21. Colchoneros tra le magnifiche otto della massima competizione europea dopo aver superato l’Inter nel doppio confronto degli ottavi. Diversamente, i gialloneri hanno battuto il PSV vincendo la sfida in Germania e pareggiando in Olanda. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Atlético Madrid-Borussia Dortmund, le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.