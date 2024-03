Juventus, Rabiot resta ad una condizione. L’Atletico Madrid resta in attesa

La Juventus pressa Rabiot per il rinnovo: quale sarà il futuro del centrocampista francese?

Adrien Rabiot e la Juventus, un matrimonio destinato a continuare. Secondo quanto riportato da Gazzetta, la Juve sta lavorando per prolungare il contratto (arrivato a parametro zero nell’estate 2019) di Adrien Rabiot.

Juventus, Rabiot verso il rinnovo | Le ultime

Il centrocampista ex Psg ha aperto al rinnovo nonostante ci sia il forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, anche se il francese non ha mai nascosto il desiderio di restare a Torino e sarebbe pronto a rimanere soprattutto in caso di Champions League.