Atletico Madrid-Inter, le ultimissime sulle formazioni | Ballottaggio in casa nerazzurra

Ancora poche ore e sarà Atletico Madrid – Inter

Al Wanda Metropolitano si riparte dall’1 a 0 dell’andata, a San Siro a spuntarla son stati i nerazzurri ma per passare il turno ai ragazzi di Inzaghi servirà l’impresa perfetta in terra spagnola. Ancora un dubbio in casa Inter, ballottaggio Dumfries-Darmian sulla corsia di destra, con l’olandese al momento favorito sull’ex Manchester United.

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, Llorente, de Paul: Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi