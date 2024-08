Atletico Madrid-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Ultimo test in arrivo per la Juventus di Thiago Motta, che intanto aspetta diversi calciatori dal mercato. Il tecnico ex Bologna lancia Cabal in difesa dal primo minuto e Yildiz accanto a Vlahovic. Solito 3-5-2 invece per la squadra del Cholito Simeone.

Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni:

Atletico Madrid (3-5-2): Moldovan; Azpilicueta, Witsel, Kostis; Llorente, Serrano, Koke, Vermeeren, Lino; Correa, Joao Felix. Allenatore: Simeone.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Cabal, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.