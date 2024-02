Atlético Madrid-Las Palmas, probabili formazioni e dove vederla

Atlético Madrid, avversario dell’Inter in UEFA Champions League martedì sera, affronta, sabato alle 14, il Las Palmas al Cívitas Metropolitano. Cochoneros quarti, fermati per 1-0 dal Siviglia al Ramón Sánchez-Pizjuán nella scorsa uscita di campionato, stoppando un filotto di quattro risultati utili consecutivi. Dall’altra parte il Las Palmas di García Pimienta, ottavo, reduce da un ottimo 2-0 casalingo contro il Valencia. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Las Palmas:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Molina, Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Depay. All. Simeone.

LAS PALMAS (4-5-1): Valles; Suarez, Coco, Marmol, S Cardona; Park, Munoz, Perrone, K Rodriguez, El Haddadi; S Ramirez. All. García Pimienta.