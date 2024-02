Marianella su Inter-Atletico: “Non è un buon sorteggio ma sono cresciute le possibilità di passare”

Manca meno di una settimana all’atteso Inter-Atletico Madrid in programma il prossimo martedi per gli ottavi di finale di champions league. Ai microfoni di “Sky Sport” è intervenuto Massimo Marianella che ha parlato dell’analisi e delle chance che può avere l’Inter per passare il turno.

Marianella su Inter-Atletico: “L’Atletico non sta benissimo”

“L’Inter sta meglio, è la squadra nettamente più forte d’Italia vista anche la finale dell’anno scorso. Affronta una squadra molto forte ma nel momento meno brillante della stagione. L’Atletico è sempre una squadra brutta da affrontare, ben allenata, ben costruita, ma non sta benissimo. Vengono da risultati deludenti e i nerazzurri stanno benissimo. Non è un buon sorteggio ma sono cresciute le possibilità di passare”.