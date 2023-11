Il Milan di Stefano Pioli dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, visto che non è ancora pronto per giocare per novanta minuti. Tommaso Pobega potrebbe quindi giocare nella partita con la Fiorentina di domani sera già dal primo minuto. Il telecronista Massimo Marianella è intervenuto a Sport 24 dicendo: “Sono contento se gioca Pobega, è andato un po’ a perdere minutaggio nelle partite che ha giocato ma secondo me è un giocatore di valore”.

Pobega | Pronto a essere titolare con il Milan

Pobega andrebbe a integrare il centrocampo rossonero con Musah e Reijnders. Il giocatore classe 1999, cresciuto nel vivaio della Triestina, è sceso in campo con il Milan nove volte, di cui tre in Champions League e sei in campionato, totalizzando così 303 minuti di gioco. Il centrocampista triestino ha anche giocato con la nazionale maggiore allenata da Mancini; ha esordito in azzurro il 5 novembre 2021.