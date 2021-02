Tennis, Sonego si qualifica per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Montpellier

Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno dell’Atp 250 di Montpellier. Il 25enne torinese ha sconfitto in due set il francese Hugo Gaston, numero 168 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1 in 2 ore e 20 minuti. Agli ottavi di finali, l’azzurro affronterà il numero 92 Atp, Sebastian Korda. Il tennista statunitense è riuscito ad avere la meglio su Jo-Wilfred Tsonga, numero 49 Atp ed ex numero 5, con il punteggio di 4-6 2-6 in 1 ora e 13 minuti.

Sonego – Gaston, la partita

Sonego parte bene e con il servizio è freddo ad annullare l’unica palla break concessa: 6-3 dopo 36 minuti. Nela seconda frazione, l’azzurro, sopra 4-2, commette una serie di errori grossolani di dritto e permette al francese di rimontare e salire addirittura sul 5-4. Il torinese riesce ad impattare e a prendersi anche il break del 6-5. Gaston però non si disunisce e prima porta a casa il 6-6 e poi vince il tie break 9-7. Nel terzo set il torinese ritrova ritmo e colpi e non lascia spazio all’avversario. Sonego riesce a brekkare il 20enne di Tolosa due volte portandosi sul 4-0 per poi vincere 6-1.

Sinner, domani esordio a Montpellier

Jannik Sinner torna in campo dopo Melbourne. Il numero 5 seeding sfiderà al primo turno lo sloveno Aljaz Bedene, trovando poi agli ottavi il vincitore tra lo scozzese Andy Murray e Gerasimov. Il possibile avversario ai quarti potrebbe essere il numero 4 del seeding, il polacco Hubert Hurkacz. In semifinale accreditato poi il numero 2, il belga David Goffin, in finale il numero 1, l’iberico Roberto Bautista.

Il montepremi dell’Atp 250 di Montpellier 2021

Il prize money è di 262.170 euro , con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 21 mila euro. Precisamente 4 mila euro per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale.

PRIMO TURNO: €4.000 (0 punti)

SECONDO TURNO: €5.500 (20 punti)

QUARTI DI FINALE: €8.200 (45 punti)

SEMIFINALE: €12.000 (90 punti)

FINALE: €16.000 (150 punti)

VINCITORE: €21.655 (250 punti)