Augsburg-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Diciannovesima giornata di Bundesliga: alla WWK Arena di Augusta, ospite dell’Augsburg, arriva il Bayern Monaco. Bavaresi, reduci dalla vittoria nel turno di recupero contro l’Union Berlino, a caccia di punti per provare a recuperare terreno sul Bayer Leverkusen capolista. L’Augsburg, decimo, arriva alla sfida forte della vittoria per 1-2 arrivata sul campo del Borussia Mönchengladbach. Il match, in programma sabato alle 15.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

AUGSBURG (4-3-1-2): Dahmen; Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago; Jensen, Rexhbecaj, Engels; Vargas; Tietz, Demirovic. All. Thorup.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.