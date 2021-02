Tennis, Australian Open: Djokovic spazza via la sorpresa Karatsev, Medvedev affonda Tsitsipas

La finale del primo Slam della stagione vedrà di fronte il campione in carica, Novak Djokovic, e uno dei talenti più cristallini del panorama internazionale, Daniil Medvedev.

Troppo Djokovic per Karatsev

Nessuno ha mai battuto Novak Djokovic dalla semifinale in poi sui campi di Melbourne Park. E non si poteva pretendere che un’impresa del genere la facesse Aslan Karatsev. Il tennista serbo si è imposto per tre set a zero (6-3 6-4 6-2) in un’ora e 53 minuti non sbagliando nulla: straordinario al servizio (17 ace e soli due doppi falli) e con una percentuale bassissima di errori non forzati (solo 14).

Dopo il match, in conferenza stampa il campione serbo ha espresso i suoi complimenti nei confronti dell’avversario: “Prima di parlare della mia prestazione, vorrei congratularmi con Karatsev per il grande torneo che ha disputato” , ha dichiarato Nole in conferenza stampa.

Djokovic ha poi proseguito parlando della sua condizione fisica: “Oggi probabilmente non è stata la sua giornata migliore, ma ha fatto grandi prestazioni in un torneo del Grande Slam. Gli faccio i miei complimenti per il risultato che ha raggiunto. Parlando della mia partita, penso che oggi sia stato il giorno in cui mi sono sentito meglio in campo sia fisicamente che mentalmente. Non mi sono mai sentito così bene nel corso di questo Slam e sono molto contento di avere queste sensazioni. Sono molto soddisfatto di questa prestazione; è arrivata nel momento giusto: prima di una finale Slam.”

Medvedev travolge Tsitsipas

Match senza storia. Daniil Medvdev ha finito battuto in tre set il greco Stafanos Tsitsipas in 2 ore e 9 minuti con il punteggio di 6-4 6-2 7-5. Il tennista russo sfiderà domenica (9.30 italiane) Novak Djokovic per diventare il 151° campione Slam della storia. Al di là di un passaggio a vuoto nel terzo set, il russo ha sempre avuto in mano la partita: 88 percento di punti vinti con la prima, 46 vincenti a 19 e 17 ace.

Medvedev ha sottolineato a fine partita di aver avuto timore della rimonta di Tsitsipas e ha dichiarato “Mi sono un po’ spaventato, nel terzo sembrava che la partita stesse prendendo la stessa piega del suo match contro Rafa. In fondo non ho giocato tante semifinali Slam, credo che sia comprensibile non essere nervoso. Non ho una formula per quando sono in difficoltà o per quando ho paura, cerco solo di giocare il meglio possibile. Mi sono accorto presto che negli scambi lunghi e nei colpi in corsa lui andava in difficoltà“.