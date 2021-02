Tennis, Australian Open: i risultati dei quarti di finale

Tennis, Australian Open: le semifinali del primo Open della stagione saranno: Tsitsipas – Medvedev e Djokovic – Karatsev. Nadal, numero due al mondo, fuori a sorpresa.

Tennis, Australian Open: i quarti di finale sono terminati con il botto. Rafa Nadal esce sconfitto da una lunga battaglia con Tsitsipas, che vince al 5° set dopo essere stato sotto 0-2. Il greco si è imposto 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 dopo oltre quattro ore. A fine partita, il tennista di Atene, incredulo, ha dichiarato: “Sono senza parole”. E’ la seconda volta che il maiorchino si fa rimontare due set in uno Slam: l’altro precedente risale agli US Open 2015 con Fabio Fognini.

Dopo il match, Nadal è andato alla conferenza stampa ma ha dovuto lasciare a metà causa crampi. La cosa curiosa è che Rafa ha lasciato la sala stampa, precisamente, quando veniva interrogato su sue condizioni fisiche. Alcuni minuti dopo, lo spagnolo è tornato a parlare con i giornalisti e ha spiegato che ha sentito un forte dolore muscolare, motivo per cui ha lasciato la stanza. Il tennista di Mallorca ha poi scherzato sulla situazione. “Mi è stato chiesto se stavo bene fisicamente e penso che la risposta sia chiara, ovviamente no!”

Tsitsipas affronterà in semifinale Daniil Medvedev, che si è aggiudicato il derby contro il connazionale Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 6-3 6-2.

Nell’altra parte del tabellone, Djokovic ha battuto in rimonta Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, 7-6 dopo tre ore e mezzo di gioco. Nole conquista la vittoria numero 80 sul cemento australiano e se la vedrà in semifinale con Karatsev, primo debuttante dell’era Open a raggiungere le semifinali di uno Slam. Il tennista russo ha ribaltato ancora una volta i pronostici, battendo un Grigor Dimitrov in gran difficoltà fisica con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 6-2 in circa 2 ore e 28 minuti. Karatsev è il settimo giocatore dell’era Open a raggiungere i quarti di finale alla sua prima partecipazione Slam. Inoltre, a 27 è il più anziano a centrare l’impresa.