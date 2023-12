Il Napoli è in caduta libera dopo la sconfitta subita contro la Juventus all’Allianz (1-0). Il cambio in panchina voluto da Aurelio De Laurentiis, che ha visto esonerato Garcia e il conseguente arrivo di Mazzarri, non sta per ora portando i suoi frutti. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’avvio di Mazzarri non è stato facile visti i primi quattro big match di fila tra campionato e Champions, ma il bottino è stato miserrimo: solo 3 punti contro l’Atalanta, per poi perdere con Real Madrid (4-2), Inter (0-3) e infine Juventus. Una crisi di risultati che condiziona fortemente la classifica con il Napoli 5° a quota 24 punti.

Napoli, la differenza con l’anno scorso

Il Napoli di Spalletti, invece, esattamente un anno fa (Novembre 2022) troneggiava sul campionato di Serie A con 41 punti raccolti dopo 15 giornate. Oggi la squadra partenopea ha solo 24 punti, quindi ben 17 punti in meno rispetto al Napoli dello Scudetto.