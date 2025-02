La Lazio cala il pokerissimo, contro il Monza arrivano i tre punti (5-1)

Lazio, vittoria facile con il Monza

Vince e convince la Lazio di Baroni. Contro il Monza di Bocchetti arriva una vittoria larga per i biancocelesti trascinati da un Pedro formato europeo. Tre punti pesanti per i biancocelesti per il campionato e per il morale, in un momento decisivo della stagione. La Lazio si impone 5 a 1 con i brianzoli, doppietta per Pedro. Accorcia il Monza nel finale su calcio di rigore trasformato da Sensi, poco dopo arriva il pokerissimo biancoceleste per il 5 a 1 finale con Dele-Bashiru.

TABELLINO

LAZIO – MONZA 5-1: 31′ Marusic (L), 57′ – 78′ Pedro (L), 63′ Castellanos (L), 85′ Sensi (M), 88′ Dele-Bashiru (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (65′ Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen (65′ Dele-Bashiru), Dia (35′ Pedro), Zaccagni (76′ Tchaouna) ; Castellanos (76′ Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Basic,Ibrahimovic. All.: Baroni.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski (60′ Sensi), Bianco (79′ Zeroli) , Martins (32′ Kyriakopoulos); Ciurria (60′ Castrovilli), Mota (79′ Vignato); Ganvoula. A disp.: Vailati, Mazza, Brorsson, Forson, Petagna, Carboni, Colombo. All.: Bocchetti.

Arbitro: Aureliano; Assistenti: Tolfo – Di Giacinto; IV Ufficiale: Scatena; VAR: Pezzuto; AVAR: Serra