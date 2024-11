Bagni: “Conte a Napoli sta facendo bene, Gasperini un allenatore straordinario”

Durante un’intervista a Il Mattino l’ex Inter e Napoli ha rilasciato interessanti commenti sulla Serie A, in particolare Bagni si espresso sugli ottimi risultati di Antonio Conte al Napoli, elogiando inoltre il lavoro di Gasperini alla Dea, senza dimenticare la Lazio e la Fiorentina.

Bagni, Lazio e Fiorentina le sorprese di questa Serie A

In merito all’andamento delle due squadre e al lavoro dei loro rispettivi allenatori, l’ex calciatore ha dichiarato:

“L’Inter partiva favorita, poi potevano esserci Napoli e Juventus e invece ecco Fiorentina e Lazio che si stanno esprimendo bene ed hanno allenatori che fanno giocare bene le proprie squadre. Entrambi avevano fatto un ottimo lavoro già a Monza e Verona: due tecnici che tendono a giocare ed a considerare tutti gli elementi della rosa sullo stesso livello. Credono in quello che dicono, insomma”

Per poi aggiungere:

“Dovevano farsi conoscere e lo hanno fatto bene. Parliamo di tecnici che hanno inciso cambiando volto e identità alle proprie squadre. Stanno giocando bene stanno facendo risultati. Il compito più difficile però era quello di Conte in una piazza depressa dalla delusione post scudetto. Per Antonio era una missione quasi impossibile all’inizio e invece sta facendo benissimo. E poi non bisogna dimenticare Gaperini”

Bagni, L’Atalanta ha il miglior gioco del campionato

Infine, Bagni ha commentato anche le recenti prestazioni positive della Dea, precisando:

“Il Gasp è un allenatore straordinario. L’Atalanta gioca il miglior calcio in serie A, una meraviglia da vedere. La squadra che ci fa divertire di più. Se ci credono

possono essere la vera sorpresa fino a fine stagione, anche se pure loro hanno la Champions e non hanno certo la rosa della Juve o dell’Inter o del Napoli”