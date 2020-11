Balotelli tuona: “Non toccate mio fratello Enock”

Il GF Vip ormai è campo da gioco per Mario Balotelli, l’ormai ex calciatore, in cerca di squadra, difende il fratello Enock al centro delle critiche nel reality.

Selvaggia Roma, concorrente del GF, continua ad insinuare che tra lei ed Enock ci sarebbe stato un flirt, il fratello di Balotelli nega e continua a negare ed in trasmissione la lite si infiamma. Su social corre in soccorso di Enock proprio Mario Balotelli che tuona: “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile, ripeto intoccabile. La vita non è al GF quando si sparla a caso poi ci si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla casa”.