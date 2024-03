Barak la ribalta e fa vincere i viola: Maccabi Haifa piegato nel recupero (3-4)

Termina 3-3 la gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina. Primo tempo non esaltante per i viola, nonostante il vantaggio dopo pochi minuti con Nzola. L’attaccante ex Spezia è bravo a raccogliere un buon cross di Kayode. Immediata la risposta della formazione israeliana con Seck, che approfitta di una disattenzione della difesa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Barak salva la Fiorentina nel recupero

Al 28′ nuovo vantaggio Maccabi Haifa con Kanda, che raccoglie un palla verticale di Cornud e trafigge Terracciano. Il pareggio viola arriva nella ripresa con Beltran. Appoggio di Biraghi a Nzola, che fa da sponda per l’attaccante argentino, pronto a piazzarla all’angolino. Altro ribaltamento della gara al 67′ e 3-2 Maccabi Haifa con Khalaili. Il 19enne israeliano, in velocità brucia il terzino e, in diagonale, la infila dove Terracciano non può arrivare.

La Fiorentina non aspetta e trova le rete del pari dopo pochi minuto. Assist a centro area di Biraghi per Mandragora, che con il piatto batte Keouf. All’ultimo di recupero è Barak a regalare la vittoria alla Fiorentina, su grande passaggio di Giacomo Bonaventura.

Maccabi Haifa-Fiorentina, risultato e tabellino

3-4

Reti: 2′ Nzola (F); 12′ Seck (M); 29′ Kinda (M); 58′ Beltran (F); 67′ Khalaili (M); 74′ Mandragora (F), 95′ Barak (F)

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Kandil (64′ Feingold), Simic, Seck, Gershon; Cafumana, Mohamed (64′ Noar), Cornud; Khalaili (85′ Podgoreanu), Pierrot, Kinda (74′ Lesovoy). All. Degu.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (82′ Barak, Duncan (74′ Bonaventura); Ikoné (87′ Sottil), Beltran, Nico Gonzalez; Nzola (74′ Belotti). All. Italiano.

Espulsioni: Cafumana (M)