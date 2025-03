Barcellona – Benfica, le probabili formazioni e dove vederla

Minimo vantaggio per il Barcellona nella gara d’andata. I catalani arrivano al ritorno con i favori del pronostico e del risultato di Lisbona. In casa del Benfica è stata decisiva la rete di Raphina al sessantunesimo. La gara, in programma martedì alle 18.45, sarà visibile su Sky; in streaming su Sky Go e Now.

Barcellona – Benfica, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Eric García, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Kokcu, Aursnes, Barreiro; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup. All. Lage.