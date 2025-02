Due colpi last-minute per la Roma | Cristante può lasciare e Dahl verso il Benfica

La Roma ha messo a disposizione di Ranieri due nuovi acquisti. L’obbiettivo è rinforzare la rosa per la seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, Il primo colpo è Salah-Eddine del Twente che arriva a titolo definitivo per 8 milioni di euro più 2 di bonus. L’altro nome è Gourna Douath del Salisburgo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato per giugno. In serata il terzino dovrebbe arrivare nella Capitale.

Cristante in uscita, Dahl verso il Benfica

L’arrivo del centrocampista francese dà il via libera a Cristante di lasciare Trigoria. Su di lui ci sono Milan e Fiorentina che però si sono defilate visto che i rossoneri hanno preso Bondo mentre i viola trattano Fagioli della Juve. In uscita c’è Samuel Dahl che andrà al Benfica in prestito oneroso da 600 mila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Nel caso venga esercitata l’opzione, la Roma detiene il 20% sulla futura rivendita.