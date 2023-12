Grande sfida per il blaugrana. Araujo e Christensen centrali difensivi, con Kounde e Cancelo terzini. In mezzo al campo spazio a de Jong, Gündoğan e Pedri. In avanti, ai lati della punta, Lewandowski, dentro Raphina e Joao Felix.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Cancelo; de Jong, Gündoğan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Felix. All. Xavi.

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind; Tsygankov, Couto, A.Garcia, Gutierrez; Martin, Dobvyk, Savio. All. Michel.