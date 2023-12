Sfida ad alta quota ne La Liga tra Barcellona e Girona. Blaugrana, terzi, vincitori nell’ultimo turno contro l’Atlético Madrid, a caccia di punti per i rincorrere proprio il Girona, secondo, che ha sconfitto il Valencia nell’ultima uscita. L’ultimo precedente, risalente ad aprile, è terminato in parità, a reti inviolate. Il match, in programma domenica alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

