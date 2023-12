Il Barcellona prosegue nella sua attenta ricerca di giovani talenti nel mercato calcistico, anticipando la concorrenza. Dopo aver virtualmente concluso l’acquisto del 17enne Kabar dal Borussia Dortmund, il club blaugrana potrebbe ora inserirsi nella trattativa tra Djurgårdens e l’Inter per assicurarsi la giovane promessa del calcio scandinavo, il diciassettenne svedese Lucas Bergvall.

Calciomercato Inter, United e Barcellona pronti a scippare il giocatore

il centrocampista classe 2006 è uno dei profili più interessanti del calcio svedese. Sebbene l’Inter abbia presentato una proposta ufficiale per l’estate, il Barcellona, tramite Deco, ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità di un trasferimento. Il Djurgårdens ha legato Bergvall con un contratto fino a dicembre 2025, anche se, secondo quanto riportato da Revelo, il Barça punta a chiudere l’affare già a gennaio. Il Manchester United è anch’esso interessato al giocatore, sebbene al momento sia in posizione più defilata.