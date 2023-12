Prolungamento all’inizio del 2024. È questo il piano per il duo Inter e Lautaro, che continueranno a giocare insieme almeno fino al 2028, in un accordo che farà del “Toro” il giocatore più pagato dell’Inter, con circa 7 milioni all’anno. Come riporta la “Gazzetta dello Sport”, il rinnovo del contratto vedrà l’attaccante argentino giocare per i nerazzurri per più di dieci anni, diventando così uno dei giocatori più longevi della storia del club.

La fedeltà di Lautaro Martinez

Lautaro è sempre rimasto e fatalmente è diventato la bandiera del club. Il prolungamento del contratto non sembra essere un ostacolo, manca solo qualche dettaglio da sistemare. Si parla di una firma del contratto nella prima settimana del nuovo anno. L’attaccante argentino ha avuto un ottimo inizio di stagione, proprio come alla fine di quella precedente. Dall’inizio della nuova stagione, ha segnato 13 gol in 14 presenze. Queste cifre non solo gli permettono di battere il suo stesso record (21 gol nelle ultime due stagioni in Serie A),ma anche di sfidare potenzialmente i 36 gol segnati da Higuain nel 2016. Insomma, il futuro dipende dal “Toro”. Ora si affida al suo partner d’attacco Thuram, che avrà un ruolo importante nell’aiutarlo ad allungare la sua serie di gol.