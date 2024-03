Il Camp Nou domani attende la gara di ritorno di Barcellona-Napoli, valida per gli ottavi di Champions League. Per i blaugrana c’è la rifinitura in corso, con il tecnico alle prese con le sostituzioni degli infortunati.

Barcellona-Napoli, Ferran out, c’è Raphinha

Contro il Napoli non ci sarà Ferran Torres. L’ex Valencia non è ancora pienamente recuperato dopo l’infortunio al bicipite femorale della gamba destro subito nel match contro l’Osasuna lo scorso 31 gennaio.

Al suo posto giocherà Raphinha, il quale, nonostante sia uscito dopo 37 minuti di gioco nel corso della sfida con il Maiorca, ha recuperato a pieno il duro colpo ricevuto da Copete.

Xavi in attacco potrà contare sul brasiliano. Le rassicurazioni sullo stato di salute dell’ex Leeds sono arrivate proprio dall’allenatore, il quale ha dichiarato: “Non si tratta di infortuni o lesioni, ma solamente di un colpo. Raphinha mi ha detto che ha ricevuto solamente un colpo, quindi tutti dovrebbero essere disponibili per la partita contro il Napoli di martedì in Europa”.

La partita di andata tra le due squadre, disputatasi lo scorso 21 febbraio al Maradona, si è conclusa per 1-1, con le reti di Osimhen e Lewandowski. Per l’accesso ai quarti di Champions League i giochi sono ancora aperti per entrambe le formazioni.