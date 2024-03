Il Napoli pensa già al mercato estivo, si guarda intorno per portare i giusti rinforzi. Il club azzurro ha bisogno di un giocatore importante a centrocampo, e si pensa a Lewis Ferguson già per il prossimo mercato. Lo scozzese potrebbe essere l’uomo giusto, anche in vista dell’addio di Zielinski.

Napoli, occhi su Ferguson, sullo scozzese c’è anche la Juve

Piotr Zielinski a fine stagione lascerà il Napoli a parametro zero, il club partenopeo ha deciso di puntare su Ferguson Lewis. Il giocatore del Bologna sembra aver stregato tutti a Napoli, piace molto anche ad AdL.

Per portare via il centrocampista da Bologna servono 25 milioni di euro.

L’ex Rangers ha 24 anni, una buona struttura fisica, possiede qualità tecniche e pure ottimo feeling con il gol oltre ad essere una delle più belle rivelazioni di questo campionato. Il Napoli lo ha piazzato al primo posto nella lista degli obiettivi di mercato.

Anche la Juve ha interesse per lo stesso giocatore, i bianconeri potrebbero creare difficoltà ai partenopei sul mercato.

Ferguson potrebbe essere un valido investimento per il Napoli in vista di una ricostruzione dopo una stagione altalenante come quella di quest’anno. I soldi chiesti per il cartellino dello scozzese non dovrebbero essere un problema, considerando che a fine stagione è previsto l’addio a Vistor Osimhen. Il giovane centrocampista porterebbe la giusta qualità al centrocampo azzurro.