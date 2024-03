La Juve rallenta sotto i colpi di Koopmeiners | Giuntoli osserva l’obbiettivo di mercato

La Juventus non sa più vincere e soprattutto prende troppo facilmente gol. Nelle ultime 4 uscite i bianconeri hanno preso 8 gol contro Verona, Frosinone, Napoli e Atalanta. Chi ha segnato a favore dei nerazzurri però è Teun Koopmeiners, obbiettivo di mercato del ds Giuntoli per la prossima estate.

Koopmeiners-Juve, il centrocampista si prende già lo Stadium

L’ex AZ Alkmaar ha fatto doppietta davanti agli occhi visionari di Cristiano Giuntoli e alla domanda sull’olandese Allegri ha risposto: “No, non ci serve“. Koopmeiners è uno dei due centrocampisti, insieme a Foden, a finire in doppia cifra nelle ultime due annate. L’Atalanta lo valuta ancora 50 milioni di euro, chissà che la Juve non possa fare questo sforzo con il raggiungimento della Champions vista la poca qualità in mezzo al campo.