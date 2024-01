Barcellona-Osasuna, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La sfida tra Barcellona e Osasuna nella semifinale di Supercoppa di Spagna si preannuncia come un confronto appassionante. Il Barca, campione in carica della Liga, e Osasuna, finalista della scorsa Coppa del Re, si affrontano il 11 gennaio 2024 al King Saud University Stadium, con l’obiettivo di raggiungere la finale. I blaugrana cercano di mantenere il trofeo conquistato l’anno scorso, mentre l’Osasuna mira ad una storica apparizione in finale. Il Barcellona di Xavi ha vinto di recente contro il Las Palmas e Barbastro, mentre l’Osasuna ha ottenuto una vittoria contro Almeria ed un successo ai tempi supplementari contro il Castellon. Ad attendere la vincitrice di questo match c’è il Real Madrid di Ancelotti, occhio perché si inizia a respirare già aria di Classico.