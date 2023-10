Barcellona-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Buone notizie per i blaugrana: torna Lewandowski titolare dal 1′, in coppia con Joao Felix nel reparto offensivo. Mediana affidata al duo Gavi–Gündogan, supportati dagli esterni Fermin e Cancelo. Ancelotti opta ancora per la coppia d’attacco Rodrigo–Vinicius. Kroos, Valverde e Bellingham in mezzo al campo, con Tchouameni davanti la difesa. Camavinga e Carvajal i due terzini scelti, con Rüdiger e Alaba al centro.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Fermin, Gavi, Gündogan, Cancelo; Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi.

REAL MADRID (4-1-3-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni; Valverde, Bellingham, Kroos; Rodrigo, Vinicius. All. Ancelotti.