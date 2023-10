Torna il Clasico: il Barcellona ospita il Real Madrid allo Stadio Olimpico Lluis Companys. Sfida al vertice, squadre separate da un solo punto. Blaugrana vincitori dell’ultima sfida contro l’Athletic Bilbao, blancos, invece, reduci dal pareggio esterno contro il Siviglia. L’ultimo precedente in casa del Barcellona, risalente a marzo, ha visto i padroni di casa prevalere sugli ospiti per 2-1 con reti di Sergi Roberto e Késsie, per il Barcellona, e autogol di Araujo per il Real Madrid. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Martinez, Balde; Gavi, Romeu, Gündogan; Lopez, Torres, Joao Felix. All. Xavi.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Belingham; Rodrigo, Vinicius. All. Ancelotti.