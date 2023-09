Barcellona-Royal Antwerp, probabili formazioni e dove vederla

I campioni di Spagna in campo contro l’Anversa nel match valido nel gruppo H di UEFA Champions League, stesso di Shakhtar Donetsk e Porto. Ottima partenza per i blaugrana, alla quarta vittoria consecutiva ne La Liga, e vorranno confermarsi anche in Europa; formazione belga è arrivata alla fase a gironi dopo aver eliminato l’AEK Atene. Il Barcellona ritroverà un grande ex, attuale allenatore dell’Anversa, l’olandese Mark van Bommel. L’incontro sarà visibile, in diretta, su Sky Sport 255 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; de Jong, Romeu, Gündoğan; Ferran Torres, Lewandowski, João Félix. All. Xavi.

ANVERSA (4-2-3-1): Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, De Laet; Keita, Vermeeren; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen. All. van Bommel.