Barcellona-Siviglia, le ultimissime sulle formazioni

Grande sfida questa sera alle 21 tra Barcellona e Siviglia. Xavi sceglie il 4-3-3: tridente con Raphinha, Joao Felix, che potrebbe rifiatare lasciando spazio al giovane Yamal, e Lewandowski, partito dalla panchina contro il Maiorca. Il tecnico spagnolo recupera due pedine fondamentali come Pedri e de Jong, disponibile, ma che non saranno in campo dal 1′. Potrebbe riposare Cancelo, in ballottaggio con Araujo.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Felix. All. Xavi.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Juanlu, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa; Sow, Rakitic; Ocampos, Suso, Lukebakio; Rafa Mir.. All. Mendilibar.