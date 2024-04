Bari-Cremonese, le probabili formazioni. Stroppa con emergenza difesa

Questa sera alle ore 20.30 si gioca al San Nicola di Bari l’anticipo della 32^ giornata di Serie B tra Bari e Cremonese. Il Bari ha bisogno di punti salvezza, mentre la Cremonese dopo la sconfitta interna contro la Feralpisalò vuole riprendere la corsa verso la Serie A. Iachini dovrebbe riproporre la formazione scesa in campo a Modena, convocati Dorval e Acampora, out Nasti e Matino oltre ai soiliti Kallon e Koutsoupias. Stroppa ha problemi in difesa, Bianchetti out, mentre Antov è in dubbio.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Sibilli; Puscas, Morachioli. All. Iachini

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Sernicola, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Quagliata; Falletti, Coda. All. Stroppa