Pareggio tra Bari e Palermo San Nicola

Il Bari resiste in 9 contro 11 contro un Palermo che spreca l’impossibile, compreso un rigore calciato malissimo da Di Mariano nella ripresa. Il Bari inizia bene nel primo tempo trascinato da Sibilli che si mangia a due passi dalla porta la rete del vantaggio. Nella ripresa il Bari resta subito in 10 causa espulsione di Maita, e da qui c’è solo il Palermo in campo che spreca almeno tre occasioni da rete. Un punto d’oro per il Bari., due punti persi per i rosanero, con Corini che forse ha sbagliato alcuni cambi. Nel finale al 100′ rete annullata a Brunori per un fuorigioco millimetrico.

Il tabellino

Bari-Palermo 0-0

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali (40′ s.t Edjouma), Maiello, Maita; Sibilli (16′ s.t Zuzek), Diaw (15′ p.t Scheidler (40′ s.t Edjouma), Nasti (16′ s.t Menez). All. Mignani.

A disp.: Frattali, Perrotta, Matino, Menez (16′ s.t Nasti), Bellomo, Faggi, Zuzek (16′ s.t Sibilli), Edjouma (40′ s.t Scheidler), Pucino (40′ s.t Benali), Lops, Scheidler (15′ p.t Diaw), Morachioli.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (24′ s.t Buttaro), Ceccaroni; Vasic (34′ s.t Saric), Stulac (24′ s.t Mancosu), Gomes; Insigne (33′ s.t Soleri), Brunori, Di Mariano (33′ s.t Valente). All. Corini.

A disp.: Desplanches, Nespola, Jensen, Mancosu (24′ s.t Stulac), Segre, Nedelcearu, Damiani, Saric (34′ s.t Vasic), Buttaro (24′ s.t Marconi), Soleri (33′ s.t Insigne), Valente (33′ s.t Di Mariano).

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli (M. Scarpa e Ricci). IV uomo: Grasso. VAR ed AVAR: Marini e Longo.

MARCATORI:

NOTE: 22.811 spettatori (8.028 abbonati; 265 tifosi ospiti)

Ammoniti: Marconi, Brunori, Vasic, Insigne (P); Sibilli, Maiello Benali, Menez, Brenno (B)

Corini dalla panchina (P)

Espulsi: Maita, Di Cesare (B)

23′ s.t rigore fallito da Di Mariano (P)

RECUPERO: 8′ p.t; 8′ s.t